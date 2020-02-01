Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин выразил мнение, что лидер сборной России Александр Логинов будет быстр на лыжне. Это должно произойти, если биатлонист адаптируется к условиям работы на высоте. В этом случае Логинов будет иметь хорошие скоростные показатели на чемпионате мира в Антхольце.

«Александр Логинов способен на высоте показывать высокую скорость. Для этого ему нужно просто адаптироваться к этой высоте. Если всё пройдет хорошо, ногами Логинов будет сильнее многих лидеров Кубка мира», — отметил Истомин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что личный тренер Логинова Александр Касперович отметил, что Логинов готов бежать все гонки чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует 13 февраля. Перед этим сборная России проведет сбор в Риднау.