Французский «Марсель», который возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш намеревался получить в свой состав форварда Александра Кокорина. Об этом в своем телеграм-канале заявил комментатор Нобель Арустамян.

По его словам, пару дней назад у «Марселя» возникла эта идея, но дальше предварительных переговоров дело не зашло. Инициатива исходила от Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и хотел видеть его в «Марселе».

«Кокорину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту», — написал Нобель в своем телеграм-канале.

Отметим, что Александр Кокорин уже начал тренироваться с «Зенитом-2» на сборе в Турции.