Форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар изменил цвет волос — теперь они розовые. 27-летняя суперзвезда продемонстрировала новый имидж перед домашней игрой 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (5:0).

В игре с «Монпелье» Неймар сделал голевую передачу на нападающего Килиана Мбаппе, отличившегося на 57-й минуте. Финальный свисток запротоколировал успех парижского клуба со счётом 5:0.

В текущем сезоне Неймар в 18 играх во всех турнирах на клубном уровне забил 15 голов и десять результативных передач.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. В 22 играх подопечные Томаса Тухеля набрали 55 очков.