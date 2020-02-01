Крупная победа «Зенита» на «Дюделанжем, когда ждать Малкома, возвращение Ригони, победа Кенина на Australian Open, завершение сезона Туктамышевой — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Зенит» выиграл первый матч на сборе в Испании

«Зенит», находясь на сборе в Испании, провел первый товарищеский матч в рамках этого этапа подготовки. Команда Сергея Семака нанесла крупное поражение «Дюделанжа» из Люксембурга со счетом 4:0. Голы забивали Осорио, Дриусси, Смольников и Сутормин. В матче снова не принимал участие бразилец Малком.

Семак рассказал, когда ждать Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы его команды на «Дюделанжем» (4:0) подвел итоги встречи, а также рассказал, когда стоит ждать возвращения после травмы бразильца Малкома. Семак отметил, что бразильцу планируют дать игровое время в оставшихся матчах на сборе в Испании.

Ригони вернулся в «Зенит»

«Зенит» официально заявил о возвращении в команду Сергея Семака Эмильяно Ригони. Первую часть сезона футболист проводит в итальянской «Сампдории» на правах аренды, которая не стала продлевать соглашение. У итальянского клуба была опция — Ригони выкупался, если сыграет определенное число матче. Аргентинец по большей части находился в запасе, сыграв всего восемь встреч.

Уроженка Москвы Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка русского происхождения София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде. В финале она одержала верх на представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Теннисистки сыграли два часа и пять минут, встреча заняла три сета. Счет по партиям 4:6, 6:2, 6:2.

Туктамышева завершила сезон

Российская фигуристка чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сделала заявление, что этот сезон для нее завершен. Петербурженка рассказала, чем собирается заняться: «Спортивный сезон для меня завершен, на финал Кубка России и какие-либо соревнования я не поеду. У меня госы и диплом».