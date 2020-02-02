Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда по его мнению состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Уайт утвердил бой Хабиба и Тони Фергюсона в Бруклине, а Конор должен встретится с победителем этого боя.

По словам Уайта, Конор не хочет ждать, но сразу после боя Хабиба с Фергюсоном начнется Рамадан — Хабиб будет его пережидать.

«Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, первый бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвертом раунде болевым удушающим приемом в челюсть.

Нурмагомедов победил во всех 28 боев в ММА. Макгрегор сделал 22 победы и потерпел четыре поражения.