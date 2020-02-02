В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» крупно обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 8:3. Матч ознаменовался крупной потасовкой, в которой приняли участие голкиперы обеих команд.

Заварушка началась в конце второго периода. Форвард «нефтиняков» Сэм Ганье пытался добить шайбу после ее фиксации голкипером Кэмом Тальбой. Канадец отреагировал резко и сам решил проявить агрессию к нападающему. Следом стыки возникли между другими участниками эпизода. Подрались Ткачу и Бир, после чего все полевые игроки вцепились врукопашную. Вратари также решили не оставаться вне процесса — Тальбо выяснил отношения с вратарем «Эдмонтона Майком Смитом.

В итоге, оба голкипера получили удаление до конца игры. Эта первая драка вратарей в НХЛ с 2013 года.