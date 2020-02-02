В Анахайме состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Анахайм Дакс» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости вырвали победу со счётом 4:3.

«Тампа» вела 2:1, когда за 10 минут до финальной сирены счет удвоил Никита Кучеров, забив свой 24-й гол в сезоне. В самой концовке Трой Терри сократил отставание «Анахайма», но перевести игру в овертайм хозяева не смогли. «Утки потерпели второе поражение в пяти последних играх, «Тампа» побеждает во втором матче подряд.

Эта игра стала для Кучерова уже пятой подряд с двумя набранными баллами. У него 10 очков в пяти играх.