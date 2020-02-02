Российский форвард Федор Смолов дебютировал за «Сельту» в гостевой игре 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). 29-летний россиянин появился на «Месталье» на 78-й минуте, сменив нападающего Габриэля Фернандеса.

За 15 минут игрвоого времени на счету Смолова 1 удар, 1 заблокированный удар и три точные передачи. Лишь раз Смолов сделал неточный пас.

Напомним, Федор перебрался в «Сельту» в конце января на правах аренды из московского «Локомотива». Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года и предполагает опцию выкупа.

В текущем розыгрыше РПЛ Смолов в 14 встречах забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 нападающий сделал в матче с «Зенитом» на Суперкубок России.