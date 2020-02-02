Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул необходимость добиться успеха в Лиге чемпионов. Испанцу важно выиграть трофей.

По словам тренера, это естественно, что команду будут оценивать не только по игре, но и по завоеванным титулам.

У нас получился выдающийся прошлый сезон, но люди говорили: «Вы не выиграли Лигу чемпионов». Именно поэтому мою работу сочтут провалом, если мы не выиграем этот турнир. Я это понимаю. Но я получаю удовольствие от работы со своими игроками, они продолжают одерживать победы. А победы — это единственный способ выигрывать трофеи. Мы верим, что продолжим в том же духе. Посмотрим, чем все закончится», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что «Манчестер Сити» дважды под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии, завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Англии.

Соглашение специалиста с манкунианцами истекает летом 2021 года.