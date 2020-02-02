Серб Новак Джокович, накануне своего восьмого финала Открытого чемпионата Австралии, провел тренировку с бывшим российским теннисистом Маратом Сафиным, который побеждал на Australian Open в 2005 году, а годом ранее играл в финале турнира.

Напомним, соперником Джоковича по решающему матчу первого турнира из серии «Большого шлема» станет австралиец Доминик Тим. Ранее теннисисты играли друг с другом десять раз — в шести случаях победа была за сербом.

32-летний Джокович является семикратным победителем соревнований в Мельбурне. В том числе он выиграл в прошлогоднем турнире. Кроме того, Новак ни разу не проигрывал в решающих матчах Открытого чемпионата Австралии.