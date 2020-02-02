Экс-чемпион Открытого чемпионата Австралии Марат Сафин вручит кубок победителю турнира в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул играют серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

Сафин дважды удачно выступал на этом турнире. В 2004 году он дошел до финала, по дороге обыграв Андрей Агассии и Энди Родикка. В решающем матче Сафин уступил шведу Томасу Юханссону. Через год Сафин триумфально вернулся в Австралию — в полуфинале обыграл Роджера Федерера в пяти сетах, а в финале сломил сопротивление Ллейтона Хьюитта.

С 7-кратным обладателем трофея Новаком Джоковичем Сафин играл в 2005 году, когда Новаку было всего 17 лет. Марат легко выиграл в трех партиях.