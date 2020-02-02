Экс-легенда «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал для испанской прессы переход форварда «Локомотива» Федора Смолова команду из Виго. «Царь» считает, что этот переход нужен «Сельте».

По мнению Мостового, «Сельте» нужны голы, а Смолов — был лучшим бомбардиром российского футбола два сезона подряд. «Сельта» же лишилась Макси Родригеса, которого продала в «Валенсию».

«Смолов был под ударом после чемпионата мира 2018 года, но такое может случиться с кем угодно. С Черышевым всё было наоборот — он стал лучшим российским игроком на мундиале. Как бы то ни было, считаю Смолова форвардом высокого уровня. Думаю, ему давно стоило отправиться в Европу», — приводит слова Мостового La Voz de Galicia.

Смолов перешёл в «Сельту» 30 января на правах аренды и уже успел дебютировать за клуб в матче с «Валенсией».