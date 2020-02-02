Самарские «Крылья Советов» официально объявили о заключении контракта со словенским полузащитником Денисом Поповичем. Соглашение рассчитано на 2,5 года. В новой команде 30-летний футболист будет играть под 11-м номером.

Первую половину сезона-2019/2020 Попович в швейцарском «Цюрихе». После 29 января игрок был свободным агентом. Ранее он защищал цвета «Оренбурга», краковской «Вислы», «Олимпии» из Грудзёндза, «Тыхи», «Пантракикоса», «Копера» и «Целе».

В текущем сезоне он сделал две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Крылья Советов» находятся на 15-м местое в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах у команды Миодрага Мобожвича 18 очков.