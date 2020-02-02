Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, что мотивирует его продолжать выступать на высоком уровне. Серб хочет выиграть вместе с «Зенитом» титулы.

Иванович отметил, что «Зенит» вылетел из Европы, зато теперь у команды есть особая мотивация выиграть Кубок страны — необычный турнир, где все решает одна игра, один плохой день может все перечеркнуть.

«Зенит» — команда, которая всегда борется за титулы. Это дает игроку в моем возрасте большую мотивацию. Кстати, в этом сезоне победителю чемпионата вручат новый кубок. Очень хочется взять его первыми. Кубок России «Зенит» тоже давно не выигрывал», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

В ближайшем матче Кубка России «Зенита» сыграет в Грозном против «Ахмата».

Напомним, что контракт Ивановича с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.