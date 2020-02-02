Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в парном катании с Евгенией Тарасовой, считает, что вспышка коронавируса не помешает китайским спортсменам принять участие в чемпионате мира. Турнир будет проходить в Монреале (Канада) с 16 марта.

«Уверен, они выступят. Надеюсь, вспышка вируса будет остановлена. Олимпиада в Китае будет уже через два года, надеюсь, все устаканится к этому времени», – сказал Морозов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Была отменена торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.