Нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в «Тоттенхэме», однако петербургский клуб не пожелал расставаться с игроком.

Как сообщает «Чемпионат», футболист мог сменить команду в зимнее трансферное окно, так как входил в шорт-лист главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Английскому клубу требовалось усиление атакующей линии после травмы Гарри Кейна. Существовали два варианта перехода: полноценный трансфер и аренда. Однако «Зенит» не отпустил Дзюбу, к тому же у игрока уже есть договоренность о новом контракте с петербуржцами.

Напомним, Дзюба присоединился к «Зениту» в 2015-м году, также он выступал за тульский «Арсенал», «Спартак», «Томь» и «Ростов». Действующий контракт форварда с «сине-бело-голубыми» закончится 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 19 матча чемпионата России и забил 11 голов.