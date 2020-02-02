Сербский теннисист Новак Джокович вновь возглавит рейтинг АТР: он станет первой ракеткой мира уже в понедельник, 3 февраля.

Джокович поднимется на первую строчку благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии. Однако для того, чтобы вернуть себе статус первой ракетки, Новаку было недостаточно победить самому, нужно было еще и рассчитывать на вылет Рафаэля Надаля не позже, чем в четвертьфинале. Так и произошло: в 1/4 финала испанец проиграл австрийцу Доминику Тиму и покинул турнир.

Тим добрался до финала, но не смог одолеть Джоковича, хотя был близок к победе. Игра длилась почти четыре часа: серб выиграл первый сет, затем проиграл два подряд. В четвертой партии он смог сравнять счет и оказался сильнее в пятой. Итоговый счет — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Для Джоковича эта победа на Australian Open стала восьмой в карьере.