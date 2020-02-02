Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прошел через традиционный тоннель новичка после возвращения в команду.

Он присоединился к «сине-бело-голубым» на сборе в Испании. Пресс-служба клуба показала, как игроки приветствуют Ригони на тренировке.

Напомним, Ригони находился в «Сампдории» на правах аренды, но досрочно вернулся в «Зенит», об этом стало известно накануне. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в составе «Сампдории», сделал одну результативную передачу, но не отметился забитыми мячами.

Аргентинец присоединился к «Зениту» летом 2017 года, его трансфер обошелся в 9 миллионов евро. Действующий контракт Ригони с петербургским клубом истекает летом 2021 года. В составе «сине-бело-голубых» полузащитник стал чемпионом России.

Это уже второе возвращение Ригони в «Зенит»: в прошлом сезоне он также вернулся из «Аталанты».