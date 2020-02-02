Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил, что полузащитник Антон Миранчук смог избежать перелома в матче с «Партизаном».

«Информация о повреждении стопы соответствует действительности. Переломов не выявлено. Однако обсуждать точные сроки некорректно», — сказал Брейдо, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист подчеркнул, что в ближайшее время Миранчук отправится в Германии на консультацию, после которой определится схема восстановления. Предполагается, что Антон сможет присоединиться к тренировкам с командой на третьем сборе.

Напомним, накануне в матче Кубка Париматч Премьер с «Партизаном» Миранчук получил травму и покинул поле на 18-й минуте, после чего был сразу доставлен в больницу. По предварительным данным он сломал пятую плюсневую костью, однако после диагностики эта информация была опровергнута.