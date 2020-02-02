Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Барселону» после увольнения Эрнесто Вальверде.

Как сообщает AS, Аллегри получил соответствующее предложение, но ответил отказом. Примечательно, что итальянец стал четвертым тренером, который не захотел встать у руля «сине-гранатовых».

Ранее «Барселона» пыталась договориться с Хави, Рональдом Куманом и Маурисио Почеттино, но ни один из специалистов не принял предложение. После Аллерги руководство клуба обратилось к Гарсии Пиментье, который возглавляет «Барселону Б», но и он дал отрицательный ответ.

Поиски завершились назначение Энрике Сетьена, который стал шестым специалистом, к которому обращались «сине-гранатовые». После переговоров 61-летний испанский тренер согласился возглавить «Барселону».