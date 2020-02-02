Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал тот факт, что его младший брат Йоханнес будет готовиться к чемпионату мира отдельной от команды. Сборная Норвегии проведет высотный сбор в итальянском Сейзер-Альм, но Бё-младший будет тренироваться дома.

«Нет смысла давать ему советы. Он полностью контролирует ситуацию. Неважно, что он делает, он знает, что делает», — сказал Тарьей, слова которого приводит VG. Он подчеркнул, что Йоханнесу не потребуется много времени на акклиматизацию в Антхольце.

Напомним, итальянский Антхольц будет принимать чемпионат мира, турнир пройдет в период с 13 по 23 февраля. Ранее Йоханнес Бё пропустил два этапа Кубка мира в Германии из-за рождения сына. В это время француз Мартен Фуркад обогнал его в общем зачете.