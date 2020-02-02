Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объяснил, почему решил готовиться к предстоящему чемпионату мира отдельно от команды. Сборная Норвегии проведет высотный сбор в Италии, но Бё-младший будет тренироваться дома.

Йоханнес отметил, что хочет быть ближе к семье, однако это не является основной причиной, по которой он остался в Норвегии.

«Конечно, это так, но это не должно мешать подготовке. Хедда хочет, чтобы я поступал так, как считаю нужным, поддерживает меня. В основном это именно мое желание остаться дома», – сказал биатлонист, слова которого приводит VG.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в итальянском Антхольце в период с 13 по 23 февраля. Тарьей Бё уверен, что его брату Йоханнесу не потребуется много времени для акклиматизации.