Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю вернулся к соревновательным программам, с которыми выиграл Олимпиаду в Пхенчхане.

Об этом сообщается на официальном сайте ISU: в обновленном профайле фигуриста говорится, что он будет исполнять короткую программу под балладу №1 Фредерика Шопена, произвольную – под саундтрек Seimei из фильма «Колдун».

Зрителям хорошо известны обе программы японца: короткую он исполнял в сезонах 2014/15, 15/16 и 17/18, произвольную – в сезонах 2015/16 и 17/18.

Напомним, Ханю примет участие в чемпионате четырех континентов, который состоится в феврале в Сеуле. Прямые трансляции соревнований будет осуществлять сайт Первого канала.