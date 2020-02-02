Российский биатлонист Карим Халили стал обладателем серебряной медали в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Победителем гонки на 12,5 км стал представитель Германии Данило Рейтмюлле, допустивший три промаха. Халили пробежал пять штрафных кругов, но практически догнал немца, уступив ему всего 0,6 секунды. Замкнул призовую тройку словенский биатлонист Алекс Чисар.

Остальные представители российской команды в топ-10 не попали: Даниил Сероховстов занял 14-е место с пятью промахами, Кирилл Бажин — 17-е с четырьмя ошибками на рубежах. Никита Матвеев также пробежал четыре штрафных круга и стал 35-м, проиграв 3 минуты 24,6 секунды.