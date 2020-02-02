Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев в будущем станет победителем турнира «Большого шлема».

Тарпищев подчеркнул, что Медведев является очень талантливым теннисистом, который показывает не такую игру, как остальные. По мнению специалиста, чтобы стать еще более опасным соперником, Даниилу необходимо научиться играть ближе к сетке.

«Но я уверен, что он рано или поздно выиграет турнир «Большого шлема». Может быть, это случится даже в этом году», — сказал Тарпищев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии Медведев дошел до четвертого круга, где уступил швейцарцу Стэну Вавринке. В прошлом сезоне россиянин играл в финале US Open.