Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, почему по ходу нынешнего сезона сменила платье для короткой программы. По словам спортсменки, первый вариант костюма не понравился болельщикам.

«Изначально мне сшили розовое платье, и многие его почему-то раскритиковали. Писали, что оно ужасное. Я читала комментарии в интернете, очень расстроилась», — сказала Самодурова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Фигуристка призналась, что ей самой не нравился огромный цветок на левом плече, поэтому его решили убрать. Однако в процессе работы сменили весь костюм. «Думаю, это результат моего настроения от общественного мнения», — добавила Самодурова.

Спортсменка не смогла понять, почему первый вариант так сильно не понравился болельщикам. Она отметила, что всегда читает комментарии, которые оставляют ей подписчики.