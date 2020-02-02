Три клуба Российской Премьер-Лиги претендуют на приобретение защитника «Ромы» Жуана Жезуса.

Как сообщает Tuttomercatoweb, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Краснодар», московский «Локомотив» и казанский «Рубин». «Рома» готова расстаться с бразильским защитником и рассматривает предложения российских клубов.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие всего в четырех матчах на клубном уровне и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом истекает летом 2021 года. Рыночная стоимость футболиста на сегодняшний день оценивается в 7 миллионов евро.

Ранее Жезус защищал цвета «Интернасьоналя», в котором начинал карьеру, и «Интера». Он провел четыре матча в составе сборной Бразилии.