Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза прокомментировал поражение от «Калева» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» и завершилось со счетом 76:75 в пользу гостей.

«Когда проигрываешь с разницей в одно очко, это говорит о том, что обе команды заслужили и победу, и поражение. Это просто монета, жребий. Но нельзя искать оправдания», — сказал Плаза на пресс-конференции после игры.

Тренер отметил, что в некоторых моментах баскетболисты «Зенита» действовали слишком мягко в защите, а в нападении не попадали в кольцо. Он добавил, что игрокам нужно найти в себе силы, чтобы играть в Единой лиге ВТБ и настраиваться на матчи.

Напомним, следующим соперником «Зенита» станет «Локомотив-Кубань», матч состоится 10 февраля.