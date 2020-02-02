Сербский теннисист Новак Джокович после победы в финале Открытого чемпионата Австралии рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в начале своего жизненного пути.

«Моё детство проходило в Сербии 90-х: войны, тяжёлые времена, эмбарго. Мы стояли в очередях за хлебом, молоком и водой. Это сделало меня сильнее, я стал голоден до побед в том, чем решил заниматься по жизни», — сказал Джокович, слова которого приводит AFP.

Теннисист признался, что ему пришлось подниматься с самых низов, так как его семья была вынуждена справляться с очень тяжелыми жизненными обстоятельствами. По словам Джоковича, воспоминания о трудном детстве мотивируют его работать еще усерднее и помогают продолжать борьбу.

Напомним, Джокович вернется на первое место в рейтинге АТР.