Российский пилот Сергей Сироткин, выступавший за «Уильямс», признался, что ему было тяжело покидать Формулу-1.

Спортсмен сообщил, что воспринял это очень болезненно, несмотря на то, что «Уильямс» не был в числе самых быстрых команд. «Мы думали, что пропуск года даст возможность найти вариант лучше, чем борьбу с Робертом Кубицей за это место», — сказал россиянин, слова которого приводит Autosport.com.

Сироткин пояснил, что у него были высокие ожидания и даже предварительные соглашения, однако он не достиг своей цели. «Теперь я понимаю, что вернуться будет еще сложнее. Приходит осознание, что эта цель уходит навсегда», — добавил пилот.

Он отметил, что не может не реагировать эмоционально, когда что-то напоминает ему о Формуле-1, так как она стала очень важной частью его жизни. «Для меня это довольно болезненная ситуация, и она останется такой в будущем», — подчеркнул Сироткин.