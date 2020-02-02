«Краснодар» обыграл шведский «Мальмё» в рамках тренировочного сбора в Марбелье (Испания). Игра носила товарищеский характер и завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба.

Команды встречались на стадионе «Мунисипаль де Марбелья». Первый гол был забит лишь на 68-й минуте, отличился нападающий Илья Воротников с передачи Даниила Уткина. Спустя четыре минуты и сам Уткин стал автором гола, получив пас от Сергея Бородина.

В следующем матче «Краснодар» встретится с чешской «Викторией Плзень», игра состоится 7 февраля. В тот же день российская команда сыграет с норвежским «Мьёндаленом».

Напомним, «Краснодар» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 19 турах. Первым соперником команды в весенней стадии сезона станет «Уфа».