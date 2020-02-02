Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира среди юниоров в Ленцерхайде (Швейцария). Команда разделила с норвежцами первое место, завоевав девять медалей.

Драчев отметил, что все награды являются результатом совместной работы с регионами. «Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат», – сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что Анастасия Шевченко, финишировавшая с флагом в заключительной гонке турнира, поставила красивую точку.

Напомним, российские биатлонисты завоевали пять золотых медалей, три серебряные и одну бронзовую. Сборная Норвегии показала аналогичный результат.