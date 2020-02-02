Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий признался, что пока не нашел своё занятие в жизни после футбола.

«Мне хочется найти такое дело для себя, чтобы я с удовольствием ходил на работу. И сейчас я пытаюсь найти себя», — сказал Березуцкий, слова которого приводит «Комсомольская правда». Он выразил надежду, что у него будет возможность заниматься тем, что нравится.

По мнению Березуцкого, переход от футболиста к тренеру происходит тяжело, но образовательные учреждения могут в этом помочь. Он отметил, что доиграл до такого возраста, когда уже не имел выбора и должен был завершить карьеру.

«Есть футболисты, которые заканчивают раньше, тогда это намного сложнее. В мои 36 это было легко и понятно», — сказал Березуцкий.