Уайт: Вероятно, Конор будет драться с победителем боя Хабиб – Фергюсон

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор проведет поединок с победителем боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Вероятно, Конор будет драться с победителем боя Хабиб – Фергюсон. Это будет отличный бой», — сказал Уайт, слова которого приводит MMA Fighting. По мнению Уайта, нельзя заранее предсказать, кто победит, однако некоторое преимущество стоит отдать Хабибу.