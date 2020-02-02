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  • 21:38,  2 февраля 2020
Бокс/MMA
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Уайт: Вероятно, Конор будет драться с победителем боя Хабиб – Фергюсон

Дана Уайт, UFC
Президент UFC Дана Уайт. Фото: скриншот видео

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор проведет поединок с победителем боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Вероятно, Конор будет драться с победителем боя Хабиб – Фергюсон. Это будет отличный бой», — сказал Уайт, слова которого приводит MMA Fighting. По мнению Уайта, нельзя заранее предсказать, кто победит, однако некоторое преимущество стоит отдать Хабибу.

Напомним, в январе Конор Макгрегор вернулся в октагон и одержал победу нокаутом над Дональдом Серроне. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 248. Россиянин провел 28 поединков и не потерпел ни одного поражения.

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