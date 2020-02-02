Сербский теннисист Новак Джокович признался, что почувствовал недомогание в ходе финального матча Открытого чемпионата Австралии.

По мнению серба, матч получился беспокойным, хотя и начался хорошо. Джокович подчеркнул, что ему помог опыт, так как он играл уже во многих финалах Australian Open. Проиграв вторую партию, теннисист почувствовал себя не очень хорошо.

«Честно говоря, я все еще не понимаю, почему это произошло: я делал все то же, что и перед прошлыми матчами. Не должно было быть проблем с обезвоживанием. Но врач сказал, что, по-видимому, дело в нем», — сказал Джокович, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Спортсмен признал, что был на грани поражения, но к середине четвертого сета силы восстановились. Джокович подчеркнул, что Доминик Тим нарушил ритм его игры и лучше выглядел на корте.