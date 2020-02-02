«Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра должна была состояться в Пекине, но была перенесена в Москву из-за эпидемии коронавируса. Армейцы одержали победу со счетом 3:0.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Счет был открыт во втором игровом отрезке: на 25-й минуте отличился Марио Кемпе. До ухода на второй перерыв армейцы удвоили своё преимущество, шайбу в ворота «Куньлуня» отправил Максим Шалунов.

Ещё один гол был забит в третьем периоде, отличился Михаил Григоренко.

Поражение «Куньлуня» гарантировало «Автомобилисту» участие в Кубке Гагарина. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся в феврале, серия плей-офф стартует в марте.