Российская фигуристка Александра Трусова посетила Большой театр. Вместе со своим старшим братом Кириллом Рыбиным она посмотрела балет «Лебединое озеро».

На своей странице в «Инстаграме» Трусова поделилась впечатлениями от культурного отдыха. «Я впервые побывала в Большом театре и посмотрела «Лебединое озеро». Это очень красиво и волшебно!» — написала фигуристка.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В нынешнем сезоне она дебютировала на взрослых соревнованиях и завоевала бронзовые медали финала Гран-при и чемпионата Европы. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале (Канада) и стартует 16 марта.