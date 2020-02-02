Новак Джокович во время матча на Уимблдоне. Фото: Официальный сайт турнира

Новак Джокович во время матча на Уимблдоне. Фото: Официальный сайт турнира

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что судья не должен был делать ему два предупреждения за задержку времени в финальном матче Открытого чемпионата Австралии.

«Я думал, что во втором предупреждении не было необходимости. С первым никаких проблем», — сказал спортсмен, слова которого приводит пресс-служба турнира. По мнению Джоковича, судья мог не делать второе предупреждение, которое пришлось на брейк-пойнт Доминика Тима.

Серб пояснил, что такие моменты сильно влияют на ход игры. Также он признался, что потрогал кроссовки судьи без злого умысла.

«Не знал, что это запрещено. Я подумал, что это очень милое, дружеское похлопывание. Я не проявлял агрессию, никакого физического насилия», — сказал Джокович.

Напомним, серб восьмой раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв Тима в пяти сетах.