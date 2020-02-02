Российская фигуристка Софья Самодурова объяснила, почему текущий сезон сложился для неё неудачно. Спортсменка не смогла отобраться в состав команды на чемпионаты Европы и мира, а осенью не попала в финал Гран-при.

«Нельзя было так себя распускать летом, когда вес тела резко вырос. Я как-то не увидела вовремя, а надо было следить и всё предугадать», — сказала Самодурова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Фигуристка подчеркнула, что всё понимает и учится на своих ошибках. Ей удалось восстановить форму, однако на это ушло много времени, в результате чего были упущены возможности. «Пусть будет мне уроком», — добавила Софья.

Напомним, на чемпионате России в Красноярске Самодурова заняла девятое место. Тем не менее, на протяжении сезона спортсменка выступала стабильно, а эксперты неоднократно обращали внимание на то, что судьи ставят ей низкие оценки.