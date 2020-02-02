Шестой этап Кубка IBU может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает официальный «Твиттер» соревнований, IBU пытается найти замену. «Шестой этап, который был должен был пройти в немецком Арбере и был намечен на 8-9 февраля 2020 года, будет отменен из-за дождя и теплой погоды», — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, в нынешнем сезоне погода неоднократно мешала проведению биатлонных соревнований. Так, на этапе Кубка мира в Анси (Франция) плюсовая температура держалась даже ночью, из-за чего трасса пребывала в ужасном состоянии.

На данный момент лидером общего зачета Кубка IBU идет норвежец Эндре Стрёмсхейм, россиянин Кирилл Стрельцов занимает третье место. В женском зачете лидирует Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева — третья.