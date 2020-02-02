Футболисты петербургского «Зенита» сыграли в пейнтбол на межсезонном сборе в испанском Бенедорме. Утром команда провела восстановительную тренировку, а вечером провела игру.

Фотографии были опубликованы на странице клуба в «Инстаграме».

Напомним, накануне «Зенит» в рамках тренировочного сбора провел товарищескую игру с «Дюделанжем», которая завершилась победой петербуржцев с разгромным счетом 4:0. Петербуржцы забили три безответных гола уже в первом тайме, по очереди отличились Йордан Осорио, Себастьян Дриусси и Игорь Смольников. После перерыва Алексей Сутормин установил окончательный счет матча, реализовав пенальти.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков в 19 матчах.