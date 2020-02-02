Джей Пи Бэрри, агент российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, считает, что игрок не собирается менять команду.

Агент рассказал, что раньше Малкин рассматривать возможность ухода из клуба, однако сейчас он играет большую роль в «Питтсбурге».

«Несколько лет назад Джино действительно об этом подумывал. Но ему очень нравится в «Питтсбурге». Плюс клуб всегда подстраивается под него, находит различные способы, чтобы удержать его в составе», — сказал Бэрри, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, Малкин не захочет что-то менять, так как очень привязан к «пингвинам». Бэрри также отметил, что Малкин показывает отличную результативность, когда отсутствует Сидни Кросби. Это связано с тем, что россиянин получает возможность взять ответственность на себя.