Этап Кубка IBU будет отменен из-за дождя, «Зенит» проиграл «Калеву», а в Швейцарии завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Этап Кубка IBU будет отменен из-за погоды

Шестой этап биатлонного Кубка IBU в немецком Арбере не состоится. Соревнования были намечены на 8-9 февраля, но из-за дождя и теплой погоды они будут отменены. На данный момент IBU занимается поиском другого места для проведения гонок, однако пока никакой информации о переносе этапа не поступало.

«Зенит» проиграл «Калеву»

Петербургский «Зенит» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Подопечные Джоана Плазы принимали эстонский «Калев» и уступили с разницей в одно очко — 75:76. Игра проходила на паркете «Сибур Арены», самым результативным баскетболистом в составе «Зенита» стал Остин Холлинз.

Россия и Норвегия поделили первое место в командном зачете ЮЧМ

В Швейцарии завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. Победу в командном зачете одержали Россия и Норвегия, показавшие одинаковые результаты. Обе сборные завоевали по девять медалей: пять золотых, три серебряные и одну броннзовую. В последней гонке турнира россиянка Анастасия Шевченко показала лучшее время и финишировала с флагом.

Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Австралии. Игра длилась четыре часа и завершилась в пяти сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6. Для Джоковича это восьмая победа на Australian Open в карьере. В понедельник он вернется на первое место в рейтинге АТР.

Ханю вернулся к старым программам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю вернулся к соревновательным программам, с которыми выиграл Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте ISU: в обновленном профайле фигуриста говорится, что он будет исполнять короткую программу под балладу №1 Фредерика Шопена, произвольную – под саундтрек Seimei из фильма «Колдун».