Петербургский СКА на выезде встретится со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 3 февраля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 77 очков после 54 встреч. Победная серия СКА достигла четырех матчей: подопечные Алексея Кудашова поочередно обыграли «Барыс», «Торпедо», минское «Динамо» и «Авангард», все игры состоялись в Санкт-Петербурге.

«Спартак» идёт на пятой строчке Запада, набрав 68 очков в 54 матчах. В предыдущей встрече «красно-белые» уступили московскому «Динамо», до этого выиграли три матча подряд — у «Северстали», «Трактора» и «Куньлуня».