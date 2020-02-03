Российская фигуристка Алёна Леонова оценила шансы Александры Трусовой завоевать золотую медаль чемпионата мира, который будет проходить в Монреале (Канада) в период с 16 по 22 марта.

Ранее Трусова заявила, что ей легче выступать с большим количеством четверных прыжков в произвольной программе, так как они дают право на ошибку. Однако Леонова считает, что нельзя утверждать однозначно, какой из вариантов лучше, так как на чемпионате России Трусова справилась только с одним четверным.

«Я думаю, что девчонка просто устала морально, ей надо выдохнуть и с новыми силами подойти к чемпионату мира. Вспомнить те ощущения, с которыми она каталась в начале сезона», — сказала Леонова, слова которой приводит РИА «Новости».

Фигуристка подчеркнула, что Трусова сможет бороться за золото чемпионата мира в том случае, если восстановит моральные силы. Тогда она справится и с тремя, и с пятью четверными прыжками, уверена Леонова.