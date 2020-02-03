Петербургский футбольный клуб «Зенит-2» поделился фотографией с тренировочного сбора. Команда готовится к сезону в Турции.

Клуб опубликовал фото, на котором присутствует нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Он был переведен во вторую команду, так как отказался переходить в «Сочи» на правах аренды. Руководство «Зенита» не захотело видеть игрока в составе основной команды.

Напомним, осенью Кокорин вышел из колонии, где отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. «Зенит» не успел заявить нападающего для участия в первой части чемпионата, поэтому Кокорин должен был вернуться к играм весной. Однако во время первого тренировочного сбора стало известно, что клуб хочет отдать футболиста в «Сочи» до конца сезона.

До этого Кокориным интересовался «Фейеноорд», однако гендиректор клуба «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист останется в Петербурге.