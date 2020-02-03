Петербургский СКА на выезде сыграет с московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бесплатная прямая трансляция встречи будет доступна на официальном сайте армейцев, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Игра состоится сегодня, 3 февраля, и начнется в 19:30 по московскому времени, команды встретятся на льду «ЦСКА-Арены».

На данный момент СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея 77 очков после 54 встреч. Подопечные Алексея Кудашова победили в четырех матчах подряд — с «Барысом», «Торпедо», минским «Динамо» и «Авангардом». Все матчи проходили в Санкт-Петербурге.

«Спартак» идёт на пятой строчке Запада, набрав 68 очков в 54 матчах. В предыдущей встрече «красно-белые» уступили московскому «Динамо», до этого выиграли три матча подряд — у «Северстали», «Трактора» и «Куньлуня».