Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан «красно-белых».

По словам Цорна, в приглашении 22-летнего форварда был заинтересован главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«После игры против Самары Тедеско подошел ко мне и рассказал о том, что ему понравился Соболев. Мы уже давно наблюдали за Александром, поэтому мнение тренера ускорило ход переговоров», — сказал Цорн, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что решение о приобретении не принималось единолично, так как в клубе есть четкая структура.

Напомним, Александр Соболев перешел в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2019/20, однако с правом выкупа. Права на игрока принадлежат самарским «Крыльям Советов». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах и записал на свой счет десять забитых голов.