Российский паратриатлонист Михаил Асташов устроился на работу в сервис доставки «Яндекс. Еда», чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутро против».

Асташов является инвалидом детства, он появился на свет без рук и без ног. Однако Михаил смог доказать, что его возможности безграничны и стал заниматься профессиональным спортом. Асташов стал чемпионом России по плаванию, но не попал в национальную команду страны. После этого спортсмен переключился на триатлон и стал лучшим в стране.

Он намерен выступить на летних Паралимписйикх играх, которые будут проходить в Токио в период с 25 августа по 6 сентября 2020 года.