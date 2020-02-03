Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Алина Загитова не сможет возобновить карьеру.

В декабре спортсменка объявила, что взяла паузу и досрочно завершает сезон. Последним турниром с участием Загитовой стал финал Гран-при, Ализа заняла шестое место. Чемпионат России в Красноярске она пропустила.

По мнению Бестемьяновой, фигуристка может поддерживать форму на тренировках, однако держать себя в тонусе без участия в соревнованиях очень сложно.

«Не уверена, что она сможет вернуться. Сезон в нынешних условиях — очень много», — заявила Бестемьянова, слова которой приводит «Спортбокс». Она подчеркнула, что необходимо не только держать себя в форме, но и учить четверной прыжок, чтобы оставаться конкурентоспособной.

«Ей же не нужно пятое место!» — добавила Бестемьянова.